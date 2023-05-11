Каррик был в тренерском штабе Сульшера, когда норвежского специалиста уволили за неутешительные результаты. Руководство клуба предложило Каррику возглавить "красных дьяволов", на что 41-летний наставник ответил отказом.

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"Я люблю его как человека. В тот день, когда меня уволили, я пришел к нему и сказал: "Меня уволили. Они хотят, чтобы ты занял моё место". Я сказал ему, что хочу этого, но через десять дней Майкл пришел ко мне с ответом: "Я подумал, я решил отказаться, я не хочу этого". Я воспринял это как комплимент.

Майкл – человек ценностей и принципов, семьянин. Его тренировали такие личности как сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью, он играл с лучшими игроками мира. Я на 100% уверен, что Майкл станет тренером Манчестер Юнайтед, если захочет этого. Не могу представить обратной ситуации", – приводит The Mirror слова Сульшера.

Сейчас Каррик является главным тренером Мидлсбро. Его команда заняла четвёртое место в регулярном сезоне Чемпионшипа и готовится к плей-офф за право выйти в АПЛ.

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