Каррік був у тренерському штабі Сульшера, коли норвезького фахівця звільнили через невтішні результати. Керівництво клубу запропонувало Карріку очолити "червоних дияволів", на що 41-річний наставник відповів відмовою.

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"Я люблю його як людину. Того дня, коли мене звільнили, я прийшов до нього і сказав: "Мене звільнили. Вони хочуть, щоб ти зайняв моє місце". Я сказав йому, що хочу цього, але через десять днів Майкл прийшов до мене з відповіддю: "Я подумав, я вирішив відмовитися, я не хочу цього". Я сприйняв це як комплімент.

Майкл – людина цінностей і принципів, сім'янин. Його тренували такі особистості як сер Алекс Фергюсон і Жозе Моурінью, він грав із найкращими гравцями світу. Я на 100% впевнений, що Майкл стане тренером Манчестер Юнайтед, якщо захоче цього. Не можу уявити зворотної ситуації", – наводить The Mirror слова Сульшера.

Зараз Каррік є головним тренером Мідлсбро. Його команда посіла четверте місце в регулярному сезоні Чемпіоншипа і готується до плей-оф за право вийти в АПЛ.

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