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Де Хеа – об успешном старте Сульшера в Манчестер Юнайтед: Серии побед без трофеев не имеют смысла

28 января 15:23 184 Читати українською
Де Хеа – об успешном старте Сульшера в Манчестер Юнайтед: Серии побед без трофеев не имеют смысла
Давид Де Хеа и Уле Гуннар Сульшер / соцсети

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал игру команды в последних матчах.

"Сейчас мы демонстрируем отличные результаты, но мы все еще идем вне зоны Лиги чемпионов. К тому же мы очень далеки от того, чтобы претендовать на победу в АПЛ. Мы рады, что побеждаем, но недовольны ситуацией в целом.

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Манчестер Юнайтед должен бороться за титул. Сейчас мы набрались уверенности в себе и попробуем достичь максимума к конця сезона. Победить в АПЛ для нас сейчас уже невозможно. Мы нацеливались на это перед началом сезона, такому клубу как Манчестер Юнайтед нужны трофеи. Серии побед без трофеев не имеют смысла.

В начале сезона мы пропускали много голов, слишком много. Мы защищались плохо и допускали слишком много моментов у своих ворот. В последних играх мы начали защищаться лучше и теперь все чаще одерживаем победы без пропущенных мячей", – цитирует Де Хеа The Sun.

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После 23 матчей Манчестер Юнайтед занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. После назначения на пост главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера манкунианцы выиграли 8 матчей подряд.

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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