Сульшер: Манчестер Юнайтед не контролировал игру с Кристал Пэлас

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от Кристал Пэлас (1:2) в матче 3 тура АПЛ.

"Они забили два гола, мы – один. Мы сыграли невнимательно, и соперник забил два очень легких гола. Во втором тайме мы сплотились, но не могли забить. Мы доминировали в игре, но не контролировали ее.

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Нам нужно выступать лучше в последнюю пятиминутку. Сегодня команда плохо оборонялась и поплатилась за это. Сегодня мы не достаточно испытали вратаря команды соперника. Это дорого нам стоило.

Две игры, два нереализованных пенальти. Это неотъемлемая часть футбола. Иногда так бывает. Я сам не раз промахивался. Если мы их реализуем, это уже другая история. Мы им доверяем", – цитирует Сульшера BBC Sport.

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