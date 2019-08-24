toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИК ЛИВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Сульшер: Манчестер Юнайтед не контролировал игру с Кристал Пэлас

20:54 56 Читати українською
Сульшер: Манчестер Юнайтед не контролировал игру с Кристал Пэлас
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от Кристал Пэлас (1:2) в матче 3 тура АПЛ.

89’ Дениэл Джеймс
 
Джордан Айю 32’
Патрик ван Анхольт 90+3’
32’ Джордан Айю
89’ Дениэл Джеймс
90+3’ Патрик ван Анхольт

"Они забили два гола, мы – один. Мы сыграли невнимательно, и соперник забил два очень легких гола. Во втором тайме мы сплотились, но не могли забить. Мы доминировали в игре, но не контролировали ее.

Манчестер Юнайтед дома сенсационно уступил Кристал Пэлас, Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке

Нам нужно выступать лучше в последнюю пятиминутку. Сегодня команда плохо оборонялась и поплатилась за это. Сегодня мы не достаточно испытали вратаря команды соперника. Это дорого нам стоило.

Две игры, два нереализованных пенальти. Это неотъемлемая часть футбола. Иногда так бывает. Я сам не раз промахивался. Если мы их реализуем, это уже другая история. Мы им доверяем", – цитирует Сульшера BBC Sport.

Вест Хэм добыл первую победу в АПЛ 2019/20: Ярмоленко присоединился, а самый дорогой трансфер "молотов" оформил

blog_ava
Неймар и ПСЖ пошли на примирение, – L'Equipe
12:59
536
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
26
мин
Борнмут
16:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук