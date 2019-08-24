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Вест Хэм добыл первую победу в АПЛ 2019/20: Ярмоленко присоединился, а самый дорогой трансфер "молотов" оформил

18:57 438 Читати українською
Вест Хэм добыл первую победу в АПЛ 2019/20: Ярмоленко присоединился, а самый дорогой трансфер "молотов" оформил
Уотфорд – Вест Хэм: счет и обзор матча АПЛ, в котором Ярмоленко вышел в стартовом составе, 24 августа 2019

Вест Хэм обыграл Уотфорд 3:1 на выезде в 3-м туре чемпионата Англии. Андрей Ярмоленко сыграл с первых минут. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24"

17’ Андре Грэй
 
Марк Нобл 4’
Себастьян Алле 65’
Себастьян Алле 73’
4’ Марк Нобл
17’ Андре Грэй
65’ Себастьян Алле
73’ Себастьян Алле

Ярмоленко впервые за 10 месяцев вышел в стартовом составе Вест Хэма на официальный матч. Его команда попыталась продолжить серию поражений Уотфорда в АПЛ в поиске своей дебютной победы в сезоне 2019/20. Вест Хэм забил быстрый гол. Нобл реализовал пенальти, назначенный за фол против Лансини. Затем Ярмоленко сыграл в отборе и блестяще разобрался с оппонентами. Андрей развернул атаку на несколько касаний, которую завершал Лансини после паса Андерсона – мимо. У хозяев Деулофеу попал в каркас ворот с убойной позиции, но не беда. Тот же экс-вингер Барселоны начал голевую атаку, Хьюз продолжил, а Грей завершил ударом в дальний угол.

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Ярмоленко выиграл верховую борьбу и скинул под удар Алле, но тот не смог пробить как следует в акробатическом прыжке а-ля Ибрагимович. В другом эпизоде ​​Андрей потерял мяч на чужой половине, и Уотфорд выбежал в быструю контру по его флангу. Повезло, что Грей не попал в ворота с убойной дистанции. Фантастический момент упускает Ярмоленко! Андерсон попадает в штангу, а украинец с метра не может добить в пустые ворота – слишком неуклюже сложился к мячу и не смог даже пробить как следует. Еще один момент создает экс-динамовец для того же Фелипе. Собрал Андрей у себя защитников и отдал, но бразилец заигрался.

Живые 45 минут матча увидели зрители на Викерейдж Роуд. Уотфорд чаще контролировал мяч (52 на 48) и пробивал по воротам (13:7), но Вест Хэм точнее бил (1:3). В первом тайме 29-летний игрок сборной Украины сыграл ведущую роль. Именно его фланг был самым уязвимым в защите, где Ярмола не всегда успевал помочь Фредериксу. Кроме того, украинец 7 раз терял владение, тогда как отвоевал его трижды. Отдал 2 ключевые передачи и выиграл половину единоборств. Ярмоленко пасовал с худшим процентом в Вест Хэме (73%) после вратаря и центрбека, но в целом был едва ли не самым острым среди гостей. Впрочем, его промах в конце тайма свидетельствует, что Андрей пока далек от идеальной формы и привычной резкости.

И снова 7-й номер гостей создает момент. На 50-й минуте Ярмоленко пробил метров с 25-и, и Фостер с большим трудом выловил снаряд из девятки. Нереальный шанс упускает Уотфорд. Грей вывел Хьюза на пустые ворота, но тот чудом пробил выше с метра. Пеллегрини внезапно решил заменить Ярмоленко на 55-й. Вместо него вышел Антонио и сразу же запорол момент, отпустив мяч слишком далеко вместо того, чтобы выйти на свидание с голкипером.

Андерсон отдал голевой пас на блюдечке для Алле, и самый дорогой трансфер в истории Вест Хэма замкнул прострел в пустые ворота. А потом французский нападающий забил суперударом через себя. Отмечаем, как в двух подряд эпизодах Антонио, заменивший Ярмоленко, блестяще сыграл головой. Сначала заработал угловой, а затем попал в перекладину, после чего Алле добил ножницами.

Уотфорд еще пострелял по воротам, но с тем же успехом, что и в первом тайме. Вест Хэм бил в три раза точнее и закономерно одержал первую победу в сезоне как попросту более классная команда. "Шершни" же удовлетворяются первым голом и 3-м подряд поражением в АПЛ 2019/20.

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