Вест Хэм добыл первую победу в АПЛ 2019/20: Ярмоленко присоединился, а самый дорогой трансфер "молотов" оформил

Вест Хэм обыграл Уотфорд 3:1 на выезде в 3-м туре чемпионата Англии. Андрей Ярмоленко сыграл с первых минут. Счет и отчет матча читайте на "Футбол 24"

Ярмоленко впервые за 10 месяцев вышел в стартовом составе Вест Хэма на официальный матч. Его команда попыталась продолжить серию поражений Уотфорда в АПЛ в поиске своей дебютной победы в сезоне 2019/20. Вест Хэм забил быстрый гол. Нобл реализовал пенальти, назначенный за фол против Лансини. Затем Ярмоленко сыграл в отборе и блестяще разобрался с оппонентами. Андрей развернул атаку на несколько касаний, которую завершал Лансини после паса Андерсона – мимо. У хозяев Деулофеу попал в каркас ворот с убойной позиции, но не беда. Тот же экс-вингер Барселоны начал голевую атаку, Хьюз продолжил, а Грей завершил ударом в дальний угол.

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Ярмоленко выиграл верховую борьбу и скинул под удар Алле, но тот не смог пробить как следует в акробатическом прыжке а-ля Ибрагимович. В другом эпизоде ​​Андрей потерял мяч на чужой половине, и Уотфорд выбежал в быструю контру по его флангу. Повезло, что Грей не попал в ворота с убойной дистанции. Фантастический момент упускает Ярмоленко! Андерсон попадает в штангу, а украинец с метра не может добить в пустые ворота – слишком неуклюже сложился к мячу и не смог даже пробить как следует. Еще один момент создает экс-динамовец для того же Фелипе. Собрал Андрей у себя защитников и отдал, но бразилец заигрался.

Живые 45 минут матча увидели зрители на Викерейдж Роуд. Уотфорд чаще контролировал мяч (52 на 48) и пробивал по воротам (13:7), но Вест Хэм точнее бил (1:3). В первом тайме 29-летний игрок сборной Украины сыграл ведущую роль. Именно его фланг был самым уязвимым в защите, где Ярмола не всегда успевал помочь Фредериксу. Кроме того, украинец 7 раз терял владение, тогда как отвоевал его трижды. Отдал 2 ключевые передачи и выиграл половину единоборств. Ярмоленко пасовал с худшим процентом в Вест Хэме (73%) после вратаря и центрбека, но в целом был едва ли не самым острым среди гостей. Впрочем, его промах в конце тайма свидетельствует, что Андрей пока далек от идеальной формы и привычной резкости.

И снова 7-й номер гостей создает момент. На 50-й минуте Ярмоленко пробил метров с 25-и, и Фостер с большим трудом выловил снаряд из девятки. Нереальный шанс упускает Уотфорд. Грей вывел Хьюза на пустые ворота, но тот чудом пробил выше с метра. Пеллегрини внезапно решил заменить Ярмоленко на 55-й. Вместо него вышел Антонио и сразу же запорол момент, отпустив мяч слишком далеко вместо того, чтобы выйти на свидание с голкипером.

Андерсон отдал голевой пас на блюдечке для Алле, и самый дорогой трансфер в истории Вест Хэма замкнул прострел в пустые ворота. А потом французский нападающий забил суперударом через себя. Отмечаем, как в двух подряд эпизодах Антонио, заменивший Ярмоленко, блестяще сыграл головой. Сначала заработал угловой, а затем попал в перекладину, после чего Алле добил ножницами.

GOAL Watford 1-3 West Ham (73 mins)



Haller gets his second of the match, converting from close range after the ball bounces off the crossbar following Foster's save of Antonio's header#WATWHU



pic.twitter.com/ewcKmwK9TN — EPLWORLD.COM ENGLISH (@EPLWorldUK) August 24, 2019

Уотфорд еще пострелял по воротам, но с тем же успехом, что и в первом тайме. Вест Хэм бил в три раза точнее и закономерно одержал первую победу в сезоне как попросту более классная команда. "Шершни" же удовлетворяются первым голом и 3-м подряд поражением в АПЛ 2019/20.