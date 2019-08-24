Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке – Лэмпард одержал первую победу в АПЛ

Завершился первый поединок 3-го тура английской Премьер-лиги. Лондонский Челси переиграл Норвич в выездном матче (3:2).

Англия, Премьер-лига, 3-й тур

Норвич – Челси – 2:3

Голы: Кентвелл, 6, Пукки, 30 – Абрахам, 4, 69, Маунт, 18

Брайтон – Саутгемптон – начало в 17:00

Вулверхэмптон – Бернли – начало в 17:00

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – начало в 17:00

Шеффилд Юнайтед – Лестер – начало в 17:00

Уже на старте встречи Челси открыл счет благодаря точному удару Абрахама, который откликнулся на поперечную передачу Аспиликуэты. Однако за две минуты Кентвелл сравнял, пробив в нижний угол ворот. На 18-й минуте хавбек Челси Мейсон Маунт воспользовался передачей Пулишича – классно пробил под перекладину и снова вывел лондонцев вперед. Но еще в первом тайме Пукки восстановил статус-кво: финн получил пас из глубины и забил Кепе с близкого расстояния. И все же победу праздновали "синие". Это Абрахам на 69-й минуте не встретил сопротивления защитников и классно пробил мимо Крула.