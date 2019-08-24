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Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке – Лэмпард одержал первую победу в АПЛ

16:33 69 Читати українською
Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке – Лэмпард одержал первую победу в АПЛ
Челси перестрелял Норвич в невероятном поединке – Лэмпард одержал первую победу в АПЛ

Завершился первый поединок 3-го тура английской Премьер-лиги. Лондонский Челси переиграл Норвич в выездном матче (3:2).

6’ Тод Кантвелл
30’ Теему Пуккі
 
Тамми Абрахам 4’
Мейсон Маунт 18’
Тамми Абрахам 69’
4’ Тамми Абрахам
6’ Тод Кантвелл
18’ Мейсон Маунт
30’ Теему Пуккі
69’ Тамми Абрахам

Англия, Премьер-лига, 3-й тур

Норвич – Челси – 2:3

Голы: Кентвелл, 6, Пукки, 30 – Абрахам, 4, 69, Маунт, 18

Брайтон – Саутгемптон – начало в 17:00

Вулверхэмптон – Бернли – начало в 17:00

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – начало в 17:00

Шеффилд Юнайтед – Лестер – начало в 17:00

Уже на старте встречи Челси открыл счет благодаря точному удару Абрахама, который откликнулся на поперечную передачу Аспиликуэты. Однако за две минуты Кентвелл сравнял, пробив в нижний угол ворот. На 18-й минуте хавбек Челси Мейсон Маунт воспользовался передачей Пулишича – классно пробил под перекладину и снова вывел лондонцев вперед. Но еще в первом тайме Пукки восстановил статус-кво: финн получил пас из глубины и забил Кепе с близкого расстояния. И все же победу праздновали "синие". Это Абрахам на 69-й минуте не встретил сопротивления защитников и классно пробил мимо Крула.

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Англия Челси Челси Норвич Норвич Норвич - Челси
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