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Сульшер: Манчестер Юнайтед не контролював гру із Крістал Пелас

20:52 163 Читать на русском
Сульшер: Манчестер Юнайтед не контролював гру із Крістал Пелас
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував поразку від Крістал Пелас (1:2) у матчі 3 туру АПЛ.

89’ Деніел Джеймс
 
Джордан Айю 32’
Патрік ван Анхольт 90+3’
32’ Джордан Айю
89’ Деніел Джеймс
90+3’ Патрік ван Анхольт

"Вони забили два голи, ми – один. Ми зіграли неуважно, і суперник забив два дуже легких голи. У другому таймі ми згуртувалися, але не могли забити. Ми домінували в грі, але не контролювали її.

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Нам потрібно виступати краще в останню п'ятихвилинку. Сьогодні команда погано оборонялася і поплатилася за це. Сьогодні ми недостатньо випробували воротаря команди суперника. Це дорого нам коштувало.

Дві гри, два нереалізованих пенальті. Це невід'ємна частина футболу. Іноді так буває. Я сам не раз промахувався. Якщо ми їх реалізуємо, це вже інша історія. Ми їм довіряємо", – цитує Сульшера BBC Sport.

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Англія Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Крістал Пелас Крістал Пелас Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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