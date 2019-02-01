Сульшер: Манчестер Юнайтед – идеальный клуб для Марсьяля

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с форвардом команды Антони Марсьялем.

"Антони – один из тех одаренных игроков, с которым хотел бы поработать любой тренер. Он умный, а в сочетании с исключительным талантом является футболистом с захватывающим будущим.

Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)

Манчестер Юнайтед – идеальный клуб для Марсьяля, чтобы продолжать развиваться как первоклассный форвард. Мы все очень рады, что он заключил долгосрочное соглашение", – цитирует Сульшера пресс-служба Манчестер Юнайтед.

Марсьяль подписал долгосрочный контракт с Манчестер Юнайтед

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний французский нападающий забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 18-ти матчах.