Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)

Зимнее трансферное окно-2019 закрывается 31 января в ведущих лигах Европы. Чтобы не упустить самые интересные переходы, следите за оперативным новостями дедлайна на "Футбол 24".

Сегодня последний шанс усилиться перед второй половиной сезона имеют клубы чемпионатов Англии, Франции, Германии и Испании.

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В этот день следует ожидать и знаковых переходов. В частности, шотландский Селтик может объявить о трансфере Марьяна Шведа. Ожидается, что воспитанник Карпат заключит соглашение с "кельтами" и доиграет в Карпатах сезон 2018/19.

11:54. Болгарин Кирил Десподов, которым ранее интересовалось киевское Динамо, официально стал игроком итальянского Кальяри.

11:37. Маруан Феллаини выложил Сторис из аэропорта. Бельгиец на пути в китайский Шаньдун Лунэн.

11:10. Опытный итальянский нападающий Себастьян Джовинко стал игроком Аль-Хиляля, а Торонто получил за него 1 млн долларов.

10:47. Лестер близок к аренде хавбека Монако Юри Тилеманса. В обратном направлении поедет Адриен Силва.

10:31. Скандальный полузащитник Пари Сен-Жермен Адриен Рабьо остановил переговоры с Барселоной после перехода де Йонга в каталонский клуб. Это дает шансы другим заинтересованным клубам. К примеру, Тоттенхэму.

10:17. Хавбек Уотфорда Абдулай Дукуре в четверг может пойти на повышение. Челси не прочь заменить им Фабрегаса. Арсенал и ПСЖ рядом.

10:00. Вест Хэм Андрея Ярмоленко попытается приобрести форварда. На радаре – нападающие Челси Оливье Жиру и Миши Батшуаи. Проблема с последним в том, что "синие" хотели бы его продать, а "молотков" в данный момент интересует только аренда.

9:45. Еще один неожиданный трансфер может оформить Пари Сен-Жермен. Французский гранд якобы хочет приобрести одноклубника Уэйна Руна по ДС Юнайтед Лусиано Акосту. Цена вопроса – 10 млн долларов.

9:39. Британское издание Sky Sports утверждает, что сегодня ПСЖ попытается приобрести Виллиана – он должен заменить своего травмированного соотечественника Неймара.

9:26. Атакующий полузащитник львовских Карпат Хорхе Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт – аренда до конца года.