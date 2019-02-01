Виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував продовження контракту з форвардом команди Антоні Марсьялем.

"Антоні – один з тих обдарованих гравців, з яким хотів би попрацювати будь-який тренер. Він розумний, а в поєднанні з винятковим талантом є футболістом з захоплюючим майбутнім.

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Манчестер Юнайтед – ідеальний клуб для Марсьяля, щоб продовжувати розвиватися як першокласний форвард. Ми всі дуже раді, що він уклав довгострокову угоду", – цитує Сульшера прес-служба Манчестер Юнайтед.

Марсьяль підписав довгостроковий контракт з Манчестер Юнайтед

У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги 23-річний французький нападник забив 8 голів і віддав 1 результативну передачу в 18-ти матчах.