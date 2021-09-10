"Он сыграл за национальную команду, затем провел здесь хорошую неделю с нами.

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В какой-то момент он обязательно появится на поле, это точно. Конечно, мы с нетерпением ждем субботы", – цитирует норвежца официальный сайт клуба.

Отметим, что дебют Криштиану Роналду будет условным. Звездный португалец уже защищал цвета МЮ в 2003-2009 гг. и завоевал с "красными дьяволами" 9 трофеев. В частности, он трижды стал чемпионом Англии и победил в Лиге чемпионов 2007/08.

Матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл состоится в субботу, 11 сентября. Начало поединка на Олд Траффорд – в 17:00 по киевскому времени.

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