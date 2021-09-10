Переговоры между руководством английской Премьер-лиги и ФИФА относительно ситуации вокруг игроков сборных Южной Америки зашли в тупик.

Клубы АПЛ задействуют латиноамериканцев в 4-м туре, несмотря на запрет от ФИФА. Об этом сообщает The Sun.

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Международная федерация футбола после жалобы Бразильской конфедерации запретила в период 10-14 сентября выступать за свои клубы ряду игроков из Южной Америки. Ранее клубы Премьер-лиги решили не отпускать их в сборные ряд стран "красной зоны", поскольку по прибытии оттуда игрокам придется отсидеть 10-дневный карантин на Туманном Альбионе. Теперь руководители английских клубов договорились, что не будут иметь взаимных претензий, если отстраненные игроки сыграют.

Отметим, что в стоп-список ФИФА попали Фирмино, Фабинью и Алиссон (все – Ливерпуль), Эдерсон, Габриэл Жезус (оба – Манчестер Сити), Фред (МЮ), Тьягу Силва (Челси), Рафинья (Лидс). Также не поехали в сборные Кавани (МЮ), Сьерральта (Уотфорд) и Альмирон (Ньюкасл).

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