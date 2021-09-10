Сульшер анонсував дебют Роналду за Манчестер Юнайтед
Головний тренер англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився думками щодо ймовірної участі Кріштіану Роналду в 4-му турі Прем'єр-ліги. Манкуніанці приймуть вдома Ньюкасл.
"Він зіграв за національну команду, потім провів тут хороший тиждень із нами.
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У якийсь момент він обов'язково з'явиться на полі, це точно. Звісно, ми з нетерпінням чекаємо суботи", – цитує норвежця офіційний сайт клубу.
Відзначимо, що дебют Кріштіану Роналду буде умовним. Зірковий португалець уже захищав кольори МЮ у 2003-2009 рр. і здобув із "червоними дияволами" 9 трофеїв. Зокрема, він тричі став чемпіоном Англії та тріумфував у Лізі чемпіонів 2007/08.
Матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл відбудеться у суботу, 11 вересня. Початок поєдинку на Олд Траффорд – о 17:00 за київським часом.
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