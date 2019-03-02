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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 – видео голов и обзор матча

22:32 78 Читати українською
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 – видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Саутгемптон / Фото ФК МЮ

Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Саутгемптоном в поединке 29-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Саутгемптон.

53’ Андреас Перейра
59’ Ромелу Лукаку
88’ Ромелу Лукаку
 
Ян Валери 26’
Джеймс Ворд-Праус 75’

Уже на 26-й минуте защитник Ян Валери шокировал Олд Траффорд голом в ворота хозяев. Игроки МЮ смогли прийти в себя только после перерыва и за 6 минут сумели забить 2 мяча.

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Казалось, исход игры решен благодаря такому камбэку, но гости имели другое мнение и выровняли счет на 75-й минуте. Героем поединка стал бельгийский форвард Лукаку, который голом в конце встречи принес МЮ очередные 3 очка.

Победа подняла Манчестер Юнайтед на 4-ю строчку турнирной таблицы АПЛ.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Саутгемптон Видеоновости Саутгемптон Саутгемптон
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