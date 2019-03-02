Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Борнмут в непростом матче АПЛ

Борнмут уступил Манчестер Сити с минимальным счетом в 29-м туре чемпионата Англии. Счет и обзор матча АПЛ 2018/19 – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Хозяева набрали только 1 балл за 4 последних тура, тогда как команда Гвардиолы выиграла все эти матчи да еще и завоевала первый трофей в сезоне (Кубок английской лиги). Александр Зинченко, который играл в каждом из последних 5-и поединков (4 в основе), в третий раз подряд вышел в стартовом составе.

Борнмут – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Зинченко выполнил первую попытку удара по воротам – встретил ироничный гул трибун. Затем запустил Стерлинга острым пасом в прорыв, но Рахим загубил перспективную атаку. Агуэро уже был готов замыкать нацеленную подачу Александра, однако Эйк снял с головы в последний момент. Первый шанс в матче создали Бернардо Силва и Де Брюйне на 19-й. Простая комбинация с пасом за спину на правом фланге завершилась ударом Давида Силвы в касание – минимально мимо ворот. Аж 83% контроля мяча Сити в первые 30 минут и ни одного прицельного удара! У Зинченко за это время 40 пасов со 100-процентной точностью – большинство возле чужой штрафной.

Эффектный удар боковыми ножницами Отаменди с пределов штрафной был неожиданным ходом для Борнмута, но снаряд прошел над воротами. Стерлинг попытался обвести вратаря, и снова неточно. Простой автобусный футбол хозяев не дал никаких шансов команде Гвардиолы до перерыва – если ты не попадаешь в ворота соперника, рассчитывать на гол не стоит. Только быстрые перепасовки на флангах приносили какую-то остроту, но один из их главных творцов де Брюйне на ровном месте травмировался и ушел с поля еще в конце первого тайма. На последних секундах Боруц отпустил от себя мяч после углового, однако манчестерцы не сумели добить.

После перерыва Зинченко раскрутил голевую атаку проходом по левому флангу, отдал в штрафную на Силву, Давид обыгрался с Бернарду, а Марез завершил комбинация с края на край ударом в ближний угол – Боруц откровенно не выручил. Впоследствии Стерлинг сначала нагрузил вратаря, а потом не лучшим образом завершил контру – и это за одну минуту! Зинченко неплохо вырезал на дальнюю штангу, защитники в последний момент позволили стадиону вздохнуть с облегчением. Агуэро красиво пробивал с носка, но польский голкипер выручил. Как и в моменте с ужасным пасом защитника Борнмута назад – Боруц своевременно выбежал из ворот и нейтрализовал выход Стерлинга.

Агуэро каким-то невероятным ударом с полуфланга выкрутил мяч в перекладину. Эх, мог бы быть гол-красавец – 14-й для Серхио в 14-м матче. Боруц еще и вытащил классный выстрел Мареза головой. Манчестер Сити во второй раз подряд побеждает с минимальным счетом и выходит на 1-е место, набирая 71 балл, что на 2 больше, чем у Ливерпуля, который ждет дерби с Эвертоном 3-го марта. Борнмут остается 12-м из 34-мя очками.