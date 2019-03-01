Сульшер – единственный кандидат на пост тренера Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не рассматривает кандидатов на должность тренера, кроме Уле Гуннара Сульшера.

Руководство Манчестер Юнайтед планирует утвердить Сульшера полноценным тренером команды, сообщает издание ESPN.

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Сначала планировалось, что норвежец будет возглавлять команду до конца сезона, после чего будет приглашен более именитый наставник. Однако, беря во внимание результаты, руководство "манкунианцев" не контактировало ни с одним из тренеров, а Сульшер является единственным кандидатом на должность полноценного наставника команды.

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К слову, пока норвежец тренирует Манчестер Юнайтед, команда провела 15 игр, 13 из которых завершились победой, дважды была зафиксирована ничья и лишь однажды поражение.