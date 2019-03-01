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Сульшер – единственный кандидат на пост тренера Манчестер Юнайтед

00:10 9 Читати українською
Сульшер – единственный кандидат на пост тренера Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Соцсети

Манчестер Юнайтед не рассматривает кандидатов на должность тренера, кроме Уле Гуннара Сульшера.

Руководство Манчестер Юнайтед планирует утвердить Сульшера полноценным тренером команды, сообщает издание ESPN.

Манчестер Юнайтед установил новый клубный рекорд

Сначала планировалось, что норвежец будет возглавлять команду до конца сезона, после чего будет приглашен более именитый наставник. Однако, беря во внимание результаты, руководство "манкунианцев" не контактировало ни с одним из тренеров, а Сульшер является единственным кандидатом на должность полноценного наставника команды.

Фергюсон хочет, чтобы Сульшер немедленно стал полноценным тренером Манчестер Юнайтед

К слову, пока норвежец тренирует Манчестер Юнайтед, команда провела 15 игр, 13 из которых завершились победой, дважды была зафиксирована ничья и лишь однажды поражение.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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