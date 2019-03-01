Сульшер – єдиний кандидат на посаду тренера Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не розглядає кандидатів на посаду тренера, крім Уле Гуннара Сульшера.

Керівництво Манчестер Юнайтед планує затвердити Уле Гуннара Сульшера повноцінним тренером команди, повідомляє видання ESPN.

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Спочатку планувалось, що норвежець очолюватиме команду до кінця сезону, після чого буде запрошений більш іменитий наставник. Однак, зважаючи на результати, керівництво "манкуніанців" не контактувало з жодним із тренерів, а Сульшер є єдиним кандидатом на посаду повноцінного наставника команди.

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До слова, поки норвежець тренує Манчестер Юнайтед, команда провела 15 ігор, 13 з яких завершились перемогою, двічі була зафіксована нічия та лише одного разу поразка.