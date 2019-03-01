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Сульшер – єдиний кандидат на посаду тренера Манчестер Юнайтед

00:10 41 Читать на русском
Сульшер – єдиний кандидат на посаду тренера Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Соцмережі

Манчестер Юнайтед не розглядає кандидатів на посаду тренера, крім Уле Гуннара Сульшера.

Керівництво Манчестер Юнайтед планує затвердити Уле Гуннара Сульшера повноцінним тренером команди, повідомляє видання ESPN.

Манчестер Юнайтед встановив новий клубний рекорд

Спочатку планувалось, що норвежець очолюватиме команду до кінця сезону, після чого буде запрошений більш іменитий наставник. Однак, зважаючи на результати, керівництво "манкуніанців" не контактувало з жодним із тренерів, а Сульшер є єдиним кандидатом на посаду повноцінного наставника команди.

Фергюсон хоче, щоб Сульшер негайно став повноцінним тренером Манчестер Юнайтед

До слова, поки норвежець тренує Манчестер Юнайтед, команда провела 15 ігор, 13 з яких завершились перемогою, двічі була зафіксована нічия та лише одного разу поразка.

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