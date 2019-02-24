Фергюсон хочет, чтобы Сульшер немедленно стал полноценным тренером Манчестер Юнайтед

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер может надолго задержаться на Олд Траффорд.

Легенда Манчестер Юнайтед Сэр Алекс Фергюсон считает, что Сульшер, который сейчас является исполняющим обязанности главного тренера "красных дьяволов", должен стать полноправным главным тренером команды, пишет Mirror.

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Сэр Алекс поражен работой норвежца на тренерском мостике манкунианского команды и рассказал близким друзьям, что клуб должен немедленно назначить Сульшера полноценным наставником, не дожидаясь завершения текущего сезона.

Легендарный шотландец находится в постоянном тесном контакте с Уле Гуннаром и считает, что именно Сульшер – наиболее подходящий тренер для философии МЮ.

К слову, ожидается, что Фергюсон пообщается с игроками Манчестер Юнайтед перед важным матчем против Ливерпуля, который состоится сегодня в 16:05.

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