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Манчестер Юнайтед установил новый клубный рекорд

08:00 312 Читати українською
Манчестер Юнайтед установил новый клубный рекорд
Манчестер Юнайтед / ФК Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед после победы над Кристал Пэлас в матче 28 тура АПЛ установил невероятное достижение в своей истории.

Манчестер Юнайтед уверенно победил Кристал Пэлас (3:1) в матче 28 тура АПЛ и стал автором нового личного рекорда.

Тоттенхэм впервые с 2013 года ни разу не пробил в створ ворот соперника

"Красные дьяволы" впервые в своей истории смогли одержать 8 подряд выездных побед. Такого не случалось даже во времена Басби и Фергюсона.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера после 28 туров занимают 5 позицию в турнирной таблице чемпионата, набрав 55 очков.

Англия28 турСелхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: Среда 27 февраля 2019

Кристал Пэлас
Матч окончен
1 : 3
Манчестер Юнайтед
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Теги
Англия Алекс Фергюсон Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Мэтт Басби Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рекорды
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