"К сожалению, снова на игру такого уровня назначают судей без опыта и должной квалификации. Они желают устроить свое шоу... Все началось еще в раздевалке. Мы еще не начали игру, а он зашел в раздевалку, чтобы запугать наших работников.

Выход Салаха и Ко в финал КАН-2022 и ужасная серия пенальти в видеообзоре матча Камерун – Египет

Несмотря на все эти грубости и решения против сборной Египта, мы были лучшей командой во втором тайме и серии пенальти. CAF не уважает Египет. От сроков отдыха до качества полей – у нас были самые плохие на турнире! Но мы – Египет! Как может судья продолжить работу на КАН после всех прошлых ошибок? Кто-то это понимает? Никто!" – цитирует Кейруша Goal.

Добавим, что португальский специалист был удален в основное время, поэтому вынужден пропустить финал против Сенегала (6 февраля).

Египет переиграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки – ливерпульская битва за трофей, ироничный позор хозяев