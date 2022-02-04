"На жаль, знову на гру такого рівня призначають суддів без досвіду і належної кваліфікації. Вони бажають влаштувати своє шоу... Все почалося ще в роздягальні. Ми ще не розпочали гру, а він зайшов у роздягальню, щоб залякати наших працівників.

Вихід Салаха та Ко у фінал КАН-2022 та жахлива серія пенальті у відеоогляді матчу Камерун – Єгипет

Попри всі ці грубощі і рішення проти збірної Єгипту, саме ми були кращою командою у другому таймі та серії пенальті. CAF не поважає Єгипет. Від термінів відпочинку до якості полів – у нас були найгірші на турнірі! Але ми Єгипет! Як може цей суддя продовжити роботу на КАН після всіх минулих помилок? Хтось це розуміє? Ніхто!" – цитує Кейруша Goal.

Додамо, що португальский фахівець був вилучений у основний час, тому змушений пропустити фінал проти Сенегалу (6 лютого).

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