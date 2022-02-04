Египет стал вторым финалистом Кубка африканских наций 2022 года, обыграв Камерун в серии пенальти. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Обе команды провели довольно ровный поединок, в котором у Камеруна было немного больше шансов забить гол. После перерыва Салах не смог переиграть Онана после ошибки экс-игрока Карпат Онглы.

Египет переиграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки – ливерпульская битва за трофей, ироничный позор хозяев

В овертаймах команды тоже не смогли забить, а вот серия пенальти получилась необычной – камерунцы не забили три подряд удара с отметки, тогда как Салах и компания забили все свои удары.

Таким образом, в финале КАН-2022 состоится противостояние двух суперзвезд Ливерпуля – Сенегал с Мане сразится за трофей с Египтом с Салахом. Поединок состоится 6 февраля, начало в 21:00.