52 мин. Назначение 11-метрового удара за игру рукой в ​​пользу ФК Колос.

Следует сказать, что защитник ФК Александрия пытается перехватить передачу с правого фланга левой ногой, и ему удастся это сделать, сыграв в мяч коленом. После этого мяч четко меняет траекторию движения вверх, где и находит правую руку защитника, который на тот момент не мог избежать контакта со сферой. Хотя можно понять сложность оценки динамики и траектории, было бы более целесообразным продолжить игру, считая этот момент случайным контактом, вызванным самим защитником.

Александрия – Колос – 4:1 – видео голов и обзор матча

60 мин. Назначение 11-метрового удара за игру рукой в ​​пользу ФК Александрия.

Мяч после игры головой со стороны двух игроков отскакивает от газона и попадает в руку защитника, у которого нет возможности избежать этого контакта. Непредсказуемость динамики и траектории, и к тому же близкое расстояние, не оставляют другого решения, как считать это ситуацией, не заслуживающей наказания, а следовательно, было бы более целесообразным продолжить игру.

67 мин. Назначение 11-метрового удара за фол в пользу ФК Александрия.

Защитник ФК Колос не делает ничего, чтобы совершить фол, и даже следует сказать о том, что его движение прерывается в попытке избежать столкновения с соперником – он сразу останавливается непосредственно за пределами штрафной. И здесь именно нападающий, пытаясь войти в штрафную, создает контакт, совершая единоборство с защитником. Следовательно, такие действия следует считать обычным игровым контактом. При этом следует учитывать наличие объективной сложности – трудно (даже с помощью видео с телекамер) понять, контакт состоялся за пределами или же на линии штрафной, – приводит оценку Риццоли официальный сайт УАФ.

Александрия в матче с тремя пенальти разбила Колос и закрепилась в топ-4 УПЛ