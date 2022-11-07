Суддя призначив аж 3 "фальшиві" пенальті у матчі УПЛ – жорсткий вердикт від іноземного куратора
Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі не надто високо оцінив рішення Дмитра Кривушкіна у матчі Олександрія – Колос (4:1).
52 хв. Призначення 11-метрового удару за гру рукою на користь ФК Колос.
Потрібно сказати, що захисник ФК Олександрія намагається перехопити передачу з правого флангу лівою ногою, і йому вдаться це зробити, зігравши в м'яч коліном. Після цього м'яч чітко змінює траєкторію руху вгору, де і знаходить праву руку захисника, який на той момент не міг уникнути контакту зі сферою. Хоч і можна зрозуміти складність оцінки динаміки та траєкторії, було б більш доцільним продовжити гру, вважаючи цей момент випадковим контактом, що був спричинений самим захисником.
Олександрія – Колос – 4:1 – відео голів та огляд матчу
60 хв. Призначення 11-метрового удару за гру рукою на користь ФК Олександрія.
М'яч після гри головою з боку двох гравців відскакує від газону й потрапляє в руку захисника, в якого немає можливості уникнути цього контакту. Непередбачуваність динаміки та траєкторії, та до того ж близька відстань, не залишають іншого вирішення, як вважати це ситуацією, що не заслуговує на покарання, а отже, було б більш доцільним продовжити гру.
67 хв. Призначення 11-метрового удару за фол на користь ФК Олександрія.
Захисник ФК Колос не вчиняє нічого, щоб скоїти фол, і навіть слід сказати про те, що його рух переривається у спробі уникнути зіткнення із суперником – він одразу зупиняється безпосередньо за межами штрафного майданчика. І тут саме нападник, намагаючись увійти у штрафний майданчик, створює контакт, здійснюючи єдиноборство із захисником. Отже, такі дії слід вважати звичайним ігровим контактом. При цьому слід враховувати наявність об'єктивної складності – важко (навіть із допомогою відео з телекамер) зрозуміти, чи контакт відбувся за межами або ж на лінії штрафного майданчика, – наводить оцінку Ріццолі офіційний сайт УАФ.
Олександрія у матчі з трьома пенальті розбила Колос і закріпилась у топ-4 УПЛ