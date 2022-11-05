Александрия разбила Колос в матче 11-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Александрия – Колос на "Футбол 24".

Уже в дебюте игры Рыбалка открыл счет во встрече – Сергею удался классный удар из-за пределов штрафной. Ориховский сравнял счет после перерыва, реализовав пенальти, но дальше Александрия дожала соперника.

Александрия в матче с тремя пенальти разбила Колос и закрепилась в топ-4 УПЛ

Третьяков и Рыбалка также забили с пенальти, сделав счет 3:1, а на 73 минуте Кожушко ассистировал Третьякову на дубль.

Таким образом, Александрия набрала 20 очков и поднялась на 4-е место, а Колос с 15 пунктами остался шестым.