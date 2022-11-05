Александрия – Колос – 4:1 – видео голов и обзор матча
19:15 - Читати українською
Александрия разбила Колос в матче 11-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Александрия – Колос на "Футбол 24".
завершено
61’ Максим Третьяков
69’ Сергей Рыбалка
73’ Максим Третьяков
Павел Ореховский 53’
53’ Павел Ореховский
61’ Максим Третьяков
69’ Сергей Рыбалка
73’ Максим Третьяков
Уже в дебюте игры Рыбалка открыл счет во встрече – Сергею удался классный удар из-за пределов штрафной. Ориховский сравнял счет после перерыва, реализовав пенальти, но дальше Александрия дожала соперника.
Александрия в матче с тремя пенальти разбила Колос и закрепилась в топ-4 УПЛ
Третьяков и Рыбалка также забили с пенальти, сделав счет 3:1, а на 73 минуте Кожушко ассистировал Третьякову на дубль.
Таким образом, Александрия набрала 20 очков и поднялась на 4-е место, а Колос с 15 пунктами остался шестым.
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