Команды не смогли забить за 120 минут игрового времени, поэтому обладателя путевки в полуфинал определяла серия пенальти. После нее знаменитым на весь мир стал 32-летний вратарь ЮАР Ронвен Уильямс, который всю карьеру провел на родине и не хватал звезд с неба.

Кубок Африки: стали известны полуфинальные пары – кипер ЮАР выиграл серию пенальти, отбив 4 удара

Герой "Бафана Бафана" потянул 4 из 5 попыток Кабо-Верде – такое впервые случилось за всю историю КАН! Уильямс угадал и пятый удар, но Тейшейра пробил слишком качественно. Сборная ЮАР реализовала лишь 2 из 4 своих попыток, однако благодаря гениальному вратарю этого вполне хватило для выхода в полуфинал, где соперником станет Нигерия.