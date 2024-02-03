Кубок Африки: определился третий полуфиналист – Кот-д'Ивуар в меньшинстве вырвал победу у Мали на 120+4
Состоялся очередной матч 1/4 Кубка африканских наций. Отчет читайте на "Футбол 24".
Кубок Африки, 1/4
Мали – Кот-д'Ивуар – 1:2
Голы: Доргелес, 71 – Адингра, 90, Диаките, 120+2
Удаление: Коссуну, 43 (Кот-д'Ивуар)
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Команды начали встречу живо. Уже на 16 минуте Мали получил право пробить пенальти, но Фофана спас свою команду после удара Траоре. В конце тайма Кот-д'Ивуар остался в меньшинстве из-за удаления Коссуну.
Несмотря на численное преимущество, малийцы не очень много создали проблем сопернику. Впрочем, забить удалось на 71 минуте. Доргелес фантастическим дальним ударом попал прямо в цель. Кот-д'Ивуар сумел отыграться перед финальным свистком, переведя игру в экстратайм. На последних секундах Диаките вырвал победу для своей команды.
Кот-д'Ивуар сыграет в полуфинале против Конго, а Нигерия с победителем пары Кабо-Верде – ЮАР.