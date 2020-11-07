"Судейство матча с Колосом было полностью провальным": Хобленко нашел главную причину поражения СК Днепр-1
Форвард СК Днепр-1 Алексей Хобленко прокомментировал итог матча 9-го тура УПЛ против Колоса (0:2).
"Фарт не на нашей стороне был. Вроде все правильно делали, а у соперника один заброс в штрафную – и сразу пенальти. Вообще непонятно. Мы атаковали и не забили, а они реализовали свой один момент. Во втором тайме не дожали, пропустили. Игра не очень хорошая была для нас. Будем работать.
СК Днепр-1 – Колос – 0:2 – видео голов и обзор матча
Гол Селезнева в начале второго тайма не засчитали, поэтому прибавилось эмоций. Старались отыграться, но соперник сильно сел назад – 6 защитников. Трудно было что-то сделать. Во втором тайме у нас практически не было моментов.
Судейство было полностью провальным. Много моментов судилось в пользу Колоса. Не знаю, почему нас так судят в последнее время", – сказал Хобленко в комментарии программе "ПроФутбол Digital".
Напомним, поражение оставило днепрян на десятой строчке турнирной таблицы УПЛ, Колос поднялся на четвертую ступень.
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