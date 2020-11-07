"Фарт не на нашей стороне был. Вроде все правильно делали, а у соперника один заброс в штрафную – и сразу пенальти. Вообще непонятно. Мы атаковали и не забили, а они реализовали свой один момент. Во втором тайме не дожали, пропустили. Игра не очень хорошая была для нас. Будем работать.

СК Днепр-1 – Колос – 0:2 – видео голов и обзор матча

Гол Селезнева в начале второго тайма не засчитали, поэтому прибавилось эмоций. Старались отыграться, но соперник сильно сел назад – 6 защитников. Трудно было что-то сделать. Во втором тайме у нас практически не было моментов.

Судейство было полностью провальным. Много моментов судилось в пользу Колоса. Не знаю, почему нас так судят в последнее время", – сказал Хобленко в комментарии программе "ПроФутбол Digital".

Напомним, поражение оставило днепрян на десятой строчке турнирной таблицы УПЛ, Колос поднялся на четвертую ступень.

Колос на выезде победил СК Днепр-1 – гол Селезнёва помог прервать безвыигрышную серию ковалёвцев