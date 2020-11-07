"Фарт не на нашому боці був. Начебто все правильно робили, а у суперника один закид у штрафний майданчик – і відразу пенальті. Взагалі незрозуміло. Ми атакували і не забили, а вони реалізували свій єдиний момент. У другому таймі не дотиснули, пропустили. Гра не дуже хороша була для нас. Будемо працювати.

СК Дніпро-1 – Колос – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Гол Селезньова на початку другого тайму не зарахували, тому додалося емоцій. Намагалися відігратися, але суперник сильно сів назад – 6 захисників. Важко було щось зробити. У другому таймі у нас практично не було моментів.

Суддівство було повністю провальним. Багато моментів судилося на користь Колоса. Не знаю, чому нас так судять останнім часом", – сказав Хобленко у коментарі програмі "ПроФутбол Digital".

Нагадаємо, поразка залишила дніпрян на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, Колос піднявся на четвертий щабель.

Колос на виїзді переміг СК Дніпро-1 – гол Селезньова допоміг перервати безвиграшну серію ковалівців