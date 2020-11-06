СК Днепр-1 – Колос – 0:2 – видео голов и обзор матча
В матче 9-го тура УПЛ подопечные Игора Йовичевича уступили на своем поле команде Руслана Костышина. Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".
Героем первых двадцати минут матча можно смело назвать Евгения Волынца – голкипер Колоса сумел потянуть три опасных удара от Дубинчака и дважды Булецы.
СК Днепр-1 опозорился, опубликовав видео с российской символикой – клуб быстро "замел" следы
А потом за игру рукой в своей штрафной арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев и Селезнев с пенальти записал в свой актив очередной гол, еще больше приблизившись к заветному рекорду.
После перерыва Евгений забил второй раз, но рефери зафиксировал офсайд и взятие ворот отменил. Однако удвоить Колос все-таки сумел – на 58-й минуте Антюх, протянув сферу почти с центра поля, протаранил оборону и сбросил на свободного Смирного, которому оставалось закатить мяч в пустые ворота.
Победа позволила ковалёвцам набрать 15 очков и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ. СК Днепр-1 с 8-ю пунктами остался десятым.
Колос на выезде победил СК Днепр-1 – гол Селезнёва помог прервать безвыигрышную серию ковалёвцев