В матче 9-го тура УПЛ подопечные Игора Йовичевича уступили на своем поле команде Руслана Костышина. Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Героем первых двадцати минут матча можно смело назвать Евгения Волынца – голкипер Колоса сумел потянуть три опасных удара от Дубинчака и дважды Булецы.

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А потом за игру рукой в ​​своей штрафной арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота хозяев и Селезнев с пенальти записал в свой актив очередной гол, еще больше приблизившись к заветному рекорду.

После перерыва Евгений забил второй раз, но рефери зафиксировал офсайд и взятие ворот отменил. Однако удвоить Колос все-таки сумел – на 58-й минуте Антюх, протянув сферу почти с центра поля, протаранил оборону и сбросил на свободного Смирного, которому оставалось закатить мяч в пустые ворота.

Победа позволила ковалёвцам набрать 15 очков и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ. СК Днепр-1 с 8-ю пунктами остался десятым.

Колос на выезде победил СК Днепр-1 – гол Селезнёва помог прервать безвыигрышную серию ковалёвцев