Судьбу встречи решил 5 минута, на которой Бэмфорд заработал пенальти и сам его реализовал. Впрочем, интересных моментов хватало и потом.

Лидс удержал минимальную победу над Бёрнли

Бернли забил вроде легальный гол, но арбитр зафиксировал фол Ми на Мелье. Интересно, что голкипер Лидса сам налетел на соперника, нанеся ему травму. Еще один курьез случился на 31 минуте. Харрисон в упор расстреливал ворота Бернли и умудрился попасть в Бэмфорда, который был единственным препятствием на пути мяча. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Лидса.