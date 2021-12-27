Чемпионат Англии 2020/21, 15-й тур

Лидс – Бёрнли – 1:0

Гол: Бэмфорд, 5 (пен)

Вест Хэм – Брайтон – начало 16:15

Ливерпуль – Вест Бромвич – начало в 18:30

Вулверхэмптон – Ливерпуль – начало в 21:15

Лидс сильно хайповал на теме Бьелсы в начале сезона, но на дворе уже конец декабря, а йоркширцы идут на 15-й позиции в АПЛ и проигрывают МЮ со счётом 2:6. Марсело, конечно же, нашел десять тысяч причин для обоснования несправедливости критики со стороны прессы, но необходимо было срочно набирать очки. Правда, в соперниках сегодня Бёрнли, который за четыре последних тура прибил Вулверхэмптон и Арсенал, а также отобрал очки у Астон Виллы и Эвертона. Словом, легко не было бы.

Впрочем, Лидс открыл счёт уже на 5-й минуте с пенальти, который реализовал Бэмфорд – это уже 10-й гол Патрика в 15 матчах в АПЛ в сезоне. Он стал третьим в клубной истории по скорости набора этих 10 голов в чемпионате после Марка Видуки и Тони Йебоа. После этого команды могли неоднократно забить ещё один мяч, однако свои моменты они не реализовали – гол Бэмфорда остался единственным во встрече. Лидс празднует победу и поднимается аж на 11 позицию в турнирной таблице, хотя Вулверхэмптон может сегодня потеснить подопечных Марсело Бьелсы вниз.

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