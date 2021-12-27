Долю зустрічі вирішила 5 хвилина, на якій Бемфорд заробив пенальті і сам його реалізував. Втім, цікавих моментів не бракувало і потім.

Лідс втримав мінімальну перемогу над Бернлі

Бернлі забив нібито легальний гол, але арбітр зафіксував фол Мі на Мельє. Цікаво, що голкіпер Лідса сам налетів на суперника, завдавши йому травми. Ще один курйоз трапився на 31 хвилині. Харрісон впритул розстрілював ворота Бернлі і примудрився влучити у Бемфорда, який був єдиною перешкодою на шляху м'яча. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Лідса.