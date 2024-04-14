В последние недели развивается скандал вокруг бывшего главы RFEF Луиса Рубиалеса. Его подозревают в отмывании денег и коррупционных схемах для проведения турниров. Полция уже провела обыски в зданиях федерации, пытаясь найти доказательства. Касильяс обеспокоен, что страна потеряет право проведения чемпионата мира 2030 года.

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"Это все очень плохо пахнет. Боюсь, чтобы у нас не забрали проведение ЧМ-2030. Посмотрим!" – написал 42-летний Касильяс, прикрепив вокруг RFEF смайлики с дерьмом.

Напомним, в первоочередном списке хозяев ЧМ-2030 были Испания, Португалия и Украина. Впрочем, из-за коррупционного скандала вокруг экс-главы УАФ Андрея Павелко нашу страну вычеркнули и заменили на Марокко. Кроме этого, Аргентине, Уругваю и Парагваю разрешили принять по одному матчу в первом туре Мундиаля.

@rfef

Huele muy mal… miedo me da que no nos quiten el @FIFAWorldCup del 2030….veremos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 12, 2024

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