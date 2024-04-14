Судьба Украины пугает легенду Реала – Испания также рискует потерять ЧМ из-за коррупционного скандала
Бывший кипер Реала и сборной Испании Икер Касильяс обеспокоен репутацией Королевской футбольной федерации (RFEF).
В последние недели развивается скандал вокруг бывшего главы RFEF Луиса Рубиалеса. Его подозревают в отмывании денег и коррупционных схемах для проведения турниров. Полция уже провела обыски в зданиях федерации, пытаясь найти доказательства. Касильяс обеспокоен, что страна потеряет право проведения чемпионата мира 2030 года.
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"Это все очень плохо пахнет. Боюсь, чтобы у нас не забрали проведение ЧМ-2030. Посмотрим!" – написал 42-летний Касильяс, прикрепив вокруг RFEF смайлики с дерьмом.
Напомним, в первоочередном списке хозяев ЧМ-2030 были Испания, Португалия и Украина. Впрочем, из-за коррупционного скандала вокруг экс-главы УАФ Андрея Павелко нашу страну вычеркнули и заменили на Марокко. Кроме этого, Аргентине, Уругваю и Парагваю разрешили принять по одному матчу в первом туре Мундиаля.
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