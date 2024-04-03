В среду, 3 апреля, бывший президент Испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес был арестован в среду в рамках расследования коррупции.

Рубиалес был задержан по прибытии в Мадрид из Доминиканской Республики. Как информирует ВВС, после выхода из самолета его посадили в черный фургон с несколькими сотрудниками Гражданской гвардии. Вскоре после этого он был освобожден.

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Луиса подозревают в получении незаконных комиссионных при заключении выгодной сделки по проведению Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Прокуроры требуют для него лишения свободы сроком на 2,5 года. Рубиалес отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны.

В прошлом месяце, когда экс-президент Испанской федерации футбола находился в Доминиканской Республике, полиция обыскала его дом. Также полиция обыскала штаб-квартиру Федерации футбола и произвела несколько арестов.

Рубиалес также отдельно должен предстать перед судом по обвинению в сексуальном насилии за поцелуй в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо после финала чемпионата мира прошлым летом. Эрмосо и её партнёрши по команде заявили, что поцелуй был нежелательным и унизительным. Именно после этого скандала Рубиалес был вынужден уйти в отставку.

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