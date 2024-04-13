Часто в жизни одно неудачное действие может перечеркнуть сотни успешных. Великое футбольное наследие разрушается за одну ночь. И если Дани Алвес имел возможность убедиться в этом относительно недавно, то французский нападающий Тони Верель изучил эту истину более десяти лет назад.

В конце 80-х бизнесмен Жерве Мартель приобрел скромный Ланс и решил сделать свой клуб сильнейшим во Франции. Замысел был воплощен в 1998-м, когда чуть ли не весь город пришел приветствовать футбольную команду с чемпионством. Одним из главных героев сенсационного чемпиона был худощавый блондин, которого Мартель приобрел в Нанси за 10 миллионов франков или 1,5 миллиона евро. Он стал символом той команды. В памяти многих Тони Верель – это и есть Ланс. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о самых счастливых и трагических событиях из жизни французского нападающего.

Динамо

Один из первых голов за Ланс Тони Верель забил в ворота Олега Суслова. Одесский Черноморец преодолел два стартовых этапа Кубка УЕФА, а потом споткнулся на французах. Если в Одессе все завершилось без голов, то на Феликс Боллар парни Леонида Буряка пропустили трижды в течение стартовых 25 минут. Один из тех мячей записал в актив как раз Тони Верель.

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Второй раз нападающий встретился с украинской командой спустя три года. Уже в статусе чемпиона Франции Ланс попал в группу ЛЧ вместе с Арсеналом, Динамо и Панатинаикосом. В первых двух матчах турнира Верель оформил два гола: сначала забил Арсеналу на 90+2-й минуте и спас Ланс от домашнего поражения (1:1), а через две недели отличился на Олимпийском – снова 1:1.

si tu te souviens de ce but de Tony Vairelles contre Arsenal avec le @RCLens



L'ex-international français fête aujourd'hui ses ans! pic.twitter.com/RgcwggLGRi — L'UEFA (@UEFAcom_fr) April 10, 2020

Ключевой поединок за выход в плей-офф против киевлян Верель пропустил. В пятом туре Ланс неожиданно обыграл Арсенал на Уэмбли, однако потерял лидера. На 90-й минуте Тони сцепился с защитником лондонцев Ли Диксоном. Опытный англичанин завалился на газон – Андерсу Фриску этого оказалось достаточно, чтобы показать Верелю красную карточку.

Как ни пытались французы оспорить удаление в кабинетах, в заключительном туре с Динамо бомбардир таки не сыграл. Не в последнюю очередь благодаря этому подопечные Валерия Лобановского торжествовали на выезде 3:1 и продолжили поход навстречу историческому полуфиналу. Привычные овации для Тони Вереля сменились на разочарованный гул – в тот вечер на Феликс Боллар были другие герои: огненный Андрей Шевченко и непревзойденный Владислав Ващук.

Происхождение

Играть в футбол Тони начал, когда ему исполнилось четыре года. Сначала были семейные зарубы два на два: маленький Тони в команде с отцом Ги против двух старших братьев. Футбол считался культом в большой семье, где росли шестеро сыновей и одна дочь. Тони не раз подчеркивал, что для него означает родня. На протяжении всей жизни он сохранил максимально тесный контакт с папой и братьями (отец даже был агентом Тони). Говорят, из-за нежелания оставлять семью во Франции, Тони отказался от перехода в Ювентус и дортмундскую Боруссию.

Трезеге и Верель

В 1998-м Тони дебютировал в сборной Франции и, по информации местной прессы, стал первым представителем цыганского сообщества в составе Les Bleus. Все из-за кровного родства с дедушкой по материнской линии, который был ромом. "Цыган Тони" сыграл за главную команду страны всего восемь матчей и отметился одним голом.

Несмотря на попытки попасть на крупный турнир, Верель пролетел мимо заявки на домашний чемпионат мира, что вызвало большие дискуссии во Франции. Один из лидеров Ланса, сильнейшей команды Лиги 1, не едет на Мундиаль. Поэтому Олимпиада-1996 так и осталась единственным большим событием для Тони за пределами клубного футбола.

Я не страдаю ностальгией. Я хотел бы попасть в заявку и участвовать в турнире. Просто быть в заявке, не выходить на поле и "выиграть" чемпионат мира – это не то же самое. Я не живу прошлым. Они чемпионы мира, это замечательно, – делился философскими размышлениями Верель в интервью SO FOOT.

Роналду

Выдающиеся выступления за Ланс открыли для Тони двери в большие клубы. В 1999-м Верель подписал контракт с Лионом, который фактически начинал свою трансформацию в топ-клуб. Дебютный сезон нападающий провел не совсем стабильно, хотя выдал яркое выступление в Кубке УЕФА, где забил пять голов в шести матчах. Однако сложные отношения с наставником "ткачей" Жаком Сантини заставили форварда уйти в аренду. В Бордо Верель проиграл конкуренцию Паулете, Дюгарри и Ласланду, поэтому следующей остановкой была Корсика. Там в составе Бастии Тони стабильно забивал (19 голов в 39 матчах) и выдал наиболее результативный сезон в карьере.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола вернул Вереля в команду – на него рассчитывал новый наставник "ткачей" Поль Ле Гуэн. Однако этот камбэк не пошел на пользу ни футболисту, ни команде. Едва ли не единственная светлая вспышка – дубль в Лиге чемпионов в ворота Русенборга. Зато история могла пойти другим путем.

"Ласло Болони, с которым мы были хорошо знакомы по работе в Нанси, тренировал Спортинг, поэтому предложил мне переехать в Португалию, – вспоминал Верель. – Поскольку у португальского клуба не было денег, то Болони сказал, что инициирует обмен – вместо меня в Лион отправятся двое молодых ребят. Один из них – 17-летний футболист с фамилией Роналду. В конце концов, обмен не состоялся. Очевидно, не было смысла менять игрока, которого можно продать, на двух арендованных футболистов".

Сложно спрогнозировать, как бы сложилась карьера Криштиану в Лионе, но Верель от срыва обмена точно не выиграл. После шести месяцев на Жерлане нападающий отправился в очередную аренду – в хорошо знакомый для него Ланс. Впрочем, вторая попытка на Феликс Боллар будет не такой успешной.

Упадок

"Футбольный Элвис", как иногда Вереля называли благодаря особой прическе маллет, больше не смог вернуться на высокий уровень. Тони таки воссоединился с Ласло Болони, но не в Спортинге, а в Ренне, однако больше скандалил там, чем забивал (один гол в 23 матчах).

Еще один заход в Бастию оказался не таким удачным. Дальнейший переезд в бельгийский Льерс вообще ознаменовался скандалами, связанными с договорными матчами с участием нового клуба.

Довольно стабильно Верель забивал в составе люксембургского Дюделанжа, впрочем для звезды такого масштаба сам факт выступлений в карликовой лиге был несколько унизительным. В то же время Тони помог Дюделанжу выиграть чемпионат и Кубок Люксембурга, что для 36-летнего игрока, скорее, является комплиментом за стремление найти мотивацию.

Дэвид, Тони, Ги и Джован (слева – направо)

Последним клубом в карьере Вереля стал Геньон из третьего дивизиона. Футболист попробовал себя в новой роли и стал одним из инвесторов клуба. В Геньоне к Тони присоединились его родственники: кузен Дэвид и родные братья Джован и Диего. А президентом клуба стал отец Ги Верель. В конце концов, проект вскоре провалился – Тони и его клуб потерпели неудачу.

Ночной клуб

Возможно, Верель нашел бы себя в другой роли, однако ночь с 22 на 23 октября 2011-го все изменила. На паркинге рядом с ночным клубом в родном для футболиста Эссе-ле-Нанси произошло событие, эхо которого до сих пор не дает покоя Тони. Экс-футболист и трое его братьев Фабрис, Джимми и Джован начали конфликт с представителями развлекательного заведения, в результате которого двое охранников получили пулевые ранения в живот и руку, еще одного ранили в бедро.

Тони якобы пришел на помощь братьям и совершил несколько выстрелов. Однако следствие не нашло самого пистолета, а видео с камер наблюдения таинственно исчезло. Кто начал драку, переросшую в стрельбу и кто, собственно, стрелял, органы французского правосудия пытаются выяснить до сих пор. Свою версию событий Верель изложил два года назад в автобиографической книге "Мячи в центре".

"Я горжусь этой книгой, – делился Тони мыслями с журналистами. – Очень важно, рассказать о многих вещах. Я никогда не использовал прессу, чтобы сказать, что я не виноват. Десять лет эта история мешала мне жить, поэтому я хотел высказаться с помощью этой книги. Я ждал десять лет, потому что верил в справедливость. Не думал, что правосудие возможно без доказательств. Знаю, что я и мои братья никогда ни в кого не стреляли. Конечно, так легко говорить, но нет доказательств, которые могли бы обвинить или оправдать нас. Без оружия, без видео с камер наблюдения... У нас даже не проверяли наличие пороха на руках после вероятных выстрелов. Это забавно, но на карту поставлена моя жизнь и жизнь моих братьев".

В то же время показания Вереля разнятся с тем, что в итоге установил суд. Экс-футболиста приговорили к 36 месяцам заключения (в том числе, 18 месяцев условно). Впоследствии приговор был обжалован, а наказание уменьшено вдвое.

Судебная волокита истощила Тони Вереля и его родню. Пять месяцев в следственном изоляторе, проблемы в отношениях с женой и малолетним сыном, смерть отца, приговоры для братьев. Выяснение обстоятельств дела в суде первой инстанции длилось десять лет. Верель связывает такое затягивание со своей публичностью и попыткой придать этому делу как можно большую общественную огласку. Сейчас он находится на этапе возвращения своего честного имени и обратился в суд с кассационной жалобой. Кажется, худшее позади. Впереди – неизвестность.