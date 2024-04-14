Останніми тижнями розвивається скандал навколо колишнього очільника RFEF Луїса Рубіалеса. Його підозрюють у відмиванні грошей і корупційних схемах задля проведення турнірів. Полція вже провела обшуки у будівлях федерації, намагаючись знайти докази. Касільяс стурбований, що країна втратить право проведення чемпіонату світу 2030 року.

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"Це все дуже погано пахне. Боюся, щоб у нас не забрали проведення ЧС-2030. Побачимо!" – 42-річний Касільяс, прикріпивши навколо RFEF смайлики з лайном.

Нагадаємо, у першочерговому списку господарів ЧС-2030 були Іспанія, Португалія та Україна. Втім, через корупційний скандал навколо екс-глави УАФ Андрія Павелка нашу країну викреслили і замінили на Марокко. Крім цього, Аргентині, Уругваю і Парагваю дозволили прийняти по одному матчу в першому турі Мундіалю.

@rfef

Huele muy mal… miedo me da que no nos quiten el @FIFAWorldCup del 2030….veremos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 12, 2024

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