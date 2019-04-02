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Цыганык: В определенный момент Че Че начал общаться только с президентом Динамо

19:45 83 Читати українською
Цыганык: В определенный момент Че Че начал общаться только с президентом Динамо
Че Че / фотои из соцсетей

Известный футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал об отношениях Че Че с тренерским штабом Динамо и о переходе бразильца в Сан-Паулу.

"Че Че был недоволен своим положением в клубе, у него не сложились отношения с тренерским штабом. В определенный момент бразилец понял, что с Динамо ему не найти общий язык, он начал общаться только с президентом клуба.

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Решение о возвращении в Бразилию было принято в разговоре футболиста с президентом клуба. В Сан-Паулу работает тренер Кука, который считает Че Че своим любимым игроком. Агенты, которые узнали об интересе Куки к Че Че, постоянно стимулировали бразильца вернуться на родину. В результате история закончилась тем, что бразилец вернулся домой, а сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро.

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В Бразилии ему постоянно говорили, что он должен вернуться, обещали больше игровой практики и говорили о желании тренера подписать его. Для футболиста, который не имеет игровой практики, это очень сильно влияет в подсознании", – сказал Игорь Цыганык в передаче Цыганык Live.

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