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Буэно прибыл в Сан-Паулу

10:09 46 Читати українською
Буэно прибыл в Сан-Паулу
Витор Буэно / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Витор Буэно выложил в своем Instagram фото из Сан-Паулу.

Похоже, что Буэно присоединится к своему бывшему одноклубнику Че Че в Сан-Паулу. По крайней мере об этом свидетельствует сторис из его Instagram.

Че Че офіційно покинув Динамо і став гравцем Сан-Паулу

Напомним, что Буэно провел в составе Динамо всего 3 матча, в которых не отметился голами.

"Такое ощущение, что тренер Динамо – расист", – болельщики Сан-Паулу прокомментировали трансфер Че Че

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сан-Паулу Сан-Паулу Витор Буэно Витор Буэно
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