Буэно прибыл в Сан-Паулу

Полузащитник Динамо Витор Буэно выложил в своем Instagram фото из Сан-Паулу.

Похоже, что Буэно присоединится к своему бывшему одноклубнику Че Че в Сан-Паулу. По крайней мере об этом свидетельствует сторис из его Instagram.

Че Че офіційно покинув Динамо і став гравцем Сан-Паулу

Напомним, что Буэно провел в составе Динамо всего 3 матча, в которых не отметился голами.

"Такое ощущение, что тренер Динамо – расист", – болельщики Сан-Паулу прокомментировали трансфер Че Че