22 февраля теперь знаковый день для Георгия и Лизы, потому что они стали семьей. О важном событии в жизни пара сообщила в Instagram , опубликовав общие кадры из церемонии.

Шахтер продлил контракты с Мудриком и Судаковым

"Официально муж и жена", – написали молодые супруги. В начале декабря прошлого года Судаков сделал предложение своей любимой, а на экваторе месяца сообщил о ее беременности.

Напомним, недавно в жизни Георгия произошло еще одно важное событие. Он продлил контракт с Шахтером до 2026 года. В этом сезоне 19-летний хавбек отыграл в футболке "горняков" 14 матчей, в которых отличился четырьмя голами и ассистом.

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