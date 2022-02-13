Полузащитники Михаил Мудрик и Георгий Судаков продолжат выступления в Шахтере, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Оба футболиста подписали с клубом соглашения до 31 декабря 2026 года.

Напомним, Мудрик и Судаков – воспитанники Академии "горняков". В текущем сезоне Михаил провел за главную команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

Георгий в 14 поединках отличился 4 голами и оформил 1 ассист. Transfermarkt просит за него 1,5 млн евро.

К слову, Мудрика в зимнее трансферное окно очень хотел видеть в своих рядах представитель АПЛ – Брентфорд, однако несколько предложений англичан не удовлетворили финансовые аппетиты Шахтера.

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