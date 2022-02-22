22 лютого тепер знаковий день для Георгія та Лізи, адже вони стали сім'єю. Про важливу подію у житті пара повідомила в Instagram, опублікувавши спільні кадри з церемонії.

Шахтар продовжив контракти з Мудриком та Судаковим

"Офіційно чоловік та жінка", – написало молоде подружжя. На початку грудня минулого року Судаков освідчився своїй коханій, а на екваторі місяця повідомив про її вагітність.

Нагадаємо, нещодавно у житті Георгія трапилась ще одна важлива подія. Він продовжив контракт із Шахтарем до 2026 року. Цього сезону 19-річний хавбек відіграв у футболці "гірників" 14 матчів, у яких відзначився чотирма голами й асистом.

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