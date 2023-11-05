Сага с возможным переходом Георгия Судакова из Шахтера в Ювентус набирает обороты.

Дисквалификации Поля Погба и Николо Фаджиоли вынуждают Ювентус выходить на рынок в поисках усиления полузащиты. Туринцы рассматривают кандидатуры трех футболистов. Это Кефрен Тюрам из Ниццы, хавбек Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хёйбьерг и полузащитник Шахтера Георгий Судаков.

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Первые двое оцениваются примерно в 30 миллионов евро. Судаков стоит дороже – Шахтер требует за 21-летнего украинца не менее 40 миллионов. Кто-то из этой тройки может оказаться в Турине в зимнее трансферное окно, сообщает CdS.

Запасным вариантом для Ювентуса является Лазар Самарджич из Удинезе. Летом 21-летний хавбек был близок к переходу в Интер, но трансфер сорвался.

Контракт Судакова с Шахтером рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Ранее сообщалось, что за Георгием следят несколько европейских грандов – в частности с АПЛ.

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