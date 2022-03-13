"Такое чувство, что это длится уже вечность. Страшная война, это настоящий фашизм – не знаю, как объяснить словами. Одному человеку что-то случилось, и он решил напасть на мирную, свободную страну. Это самое ужасное. Как и все украинцы, мы надеемся, что это скорее закончится.

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Как узнал о начале войны? 24 февраля я проснулся в 5 утра от звука, похожего на пролетающий истребитель, а жена проснулась буквально через несколько минут от звука взрыва. Она не поверила и сидела в шоке, а я сразу же открыл телефон, прочитал новости и увидел, что началась война. Дальше раздался еще один взрыв, и мы поняли, что нужно действовать: собирать детей, спускаться в паркинг, куда-то в убежище, в подвал.

Очень внимательно слежу за происходящим. Также вместе помогаем всем. И информационно также: мы должны донести миру, что это российская агрессия, почему есть много фактов. Мы все видим своими глазами, все снимаем, фиксируем, а не то, что российская пропаганда, где просто на словах все, где не приводят никаких фактов. Это вообще абсурд. Поддерживаю, конечно, контакты с партнерами, команда имеет группы: помогаем с выездами и переездом, стараемся, кто в чем нуждается, помочь, посоветовать или что-то еще.

Как сейчас проходят дни? Ежедневно – как "день сурка". Ничего ведь не меняется, бомбардировки продолжаются, мир это все видит, и дети это все видят. Самое страшное – дети гибнут, наши дети! Важно, что мы всему миру показываем, что это просто геноцид", – поделился Пятов в комментарии официальному сайту Шахтера.

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