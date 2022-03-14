Португальський наставник Фернандо Валенте, який свого часу очолював Шахтар U-21 розчарований тим, що багато українських талантів позбавлені можливості розвивати свою футбольну кар'єру через напад Росії на Україну.

"Судаков – 20-річний хлопець із величезним потенціалом, навіть таким, щоб грати за Барселону чи Манчестер Сіті.

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Це був найбільший талант, якого я тренував. У моєму мобільному телефоні я зберігаю фото до війни, на якому він та його вагітна дівчина виглядають щасливими, але нещодавно він надіслав мені ще одне фото, на якому вони застрягли у бункері і виглядають сумними. Щоразу, коли я бачу це знову, у мене на очі навертаються сльози", – цитує Валенте Desporto ao Minuto.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков почав регулярно потрапляти до складу першої команди Шахтаря – 19-річний хавбек у 14 матчах встиг забити 4 голи і віддати 1 асист.

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