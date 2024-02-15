"Футбол 24" анализирует непростую ситуацию во французском Марселе, который является соперником Шахтера в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Уже сегодня, 15-го февраля, донецкий Шахтер откроет официальный сезон украинского футбола в 2024-м году. В Гамбурге команда Марино Пушича в рамках 1/8 финала Лиги Европы сыграет против французского Марселя. Согласно котировкам букмекеров, явный фаворит в этой схватке отсутствует.

Есть ли кризис во французском клубе и может ли стать противостояние с Шахтером решающим для итальянской легенды Дженнаро Гаттузо смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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