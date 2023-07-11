"То, что сделали игроки молодежной сборной – это невероятное достижение. Украина всегда давала большие таланты. Возможно, не каждый год, но раз в несколько лет у нас появляется молодой игрок, который может подняться в национальную сборную.

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Нужно строить эту базу. То, что молодежная сборная сделала на этом турнире, дает нам и следующему поколению надежду на будущее", – цитирует Шевченко The New York Times.

Напомним, сборная Украины U-21 дошла до полуфинала чемпионата Европы, где уступила Испании (1:5). По итогам турнира "сине-желтые" впервые за всю историю Украины пробились на Олимпийские игры.

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