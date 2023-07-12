Сборная Украины прекратила борьбу в полуфинале, проиграв Испании. Впрочем, команда Руслана Ротаня завоевала путевку на Олимпийские игры в Париже, а игроки "сине-желтых" отметились яркими индивидуальными действиями.

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В частности, сразу два гола украинцев попали в десятку лучших на Евро-2023. Речь идет о мяче Георгия Судакова, который он забил после роскошной передачи от Мудрика в четвертьфинале против Франции. Также отметили гол Артема Бондаренко в том же поединке.

Лучшим стал гол Арно Калимуендо, который он забил в первом туре против Италии. Следует отметить, что это выбор экспертов УЕФА. Голосование среди болельщиков продолжается. Проголосовать за своего фаворита (желательно за кого-то из украинцев) можно, перейдя за этой ссылкой.