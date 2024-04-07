"Для моей ситуации очень важны голы, ассисты. Хочется смотреть в будущее, что я имею возможность перейти в другую команду. Однако сейчас все смотрят и все говорят только о тех футболистах, которые забивают голы и отдают результативные передачи. Я приводил пример того же Беллингема.

В матче с Черноморцем мне удалось забить 2 гола, отдать голевую, и я невероятно доволен этим и хочу только улучшать свои результаты, чтобы в каждом матче у меня были какие-то голевые действия.

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Я играю каждый матч по 90 минут. Наверное, я сейчас в своей физически максимальной форме. Не на что жаловаться. Вероятно, и возраст еще влияет, и подготовка также. Я готов на каждую игру. Конечно, иногда есть усталость, но сейчас даже времени нет об этом думать. Я знаю, что у меня многое впереди, я смотрю в будущее, и все внимание, концентрацию уделяю следующей игре. После каждой игры есть усталость. Впрочем, мы сейчас играем через 3-5 дней. Я уже привык к такому графику.

В поединке с Черноморцем у меня был рекорд High Speed. Это когда пробегаешь дистанцию на скорости более 21 км/ч. У меня было более 700 метров. Это для меня высокий показатель, и я понимаю почему. Мы играли всю игру один в один и постоянно надо было открываться, бегать. Нельзя играть, как мы играли против Миная, постоянно в более статичном положении, когда соперник закрывается. Это еще и от игры самой зависит", – резюмировал Судаков в комментарии УПЛ ТВ.

К слову, Георгий в нынешнем сезоне провел 26 матчей, в которых отметился 7 голами и 3 ассистами. Transfermarkt оценивает звезду Шахтера в 25 млн евро, но его новый контракт якобы предусматривает клаусулу на более чем 100 млн евро.

Шахтер хочет вывести цену Судакова на пик, а потом продать. Но если у них не получится?