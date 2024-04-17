“В летнее окно он будет иметь большие шансы перейти в один из топ-клубов. У нас были контакты с крупными клубами. Некоторые из них не ведут переговоры напрямую, но уже изучают летнюю ситуацию. Он обязательно перейдет в как можно лучший европейский клуб. Когда в понедельник я был на матче Челси – Эвертон, многие спрашивали меня о Судакове.

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В январе я сказал Наполи, что они могут приобрести его за 50 миллионов евро плюс бонусы. Они предложили 40 миллионов евро, но я сказал им, чтобы они закрывали сделку сейчас или проиграют. Это был уникальный шанс.

Летом это уже будет не 50 миллионов евро. Теперь у них не будет шанса подписать Судакова, потому что нас ищет много других клубов. Самое интересное ожидается со стороны английских клубов. Для меня он станет одним из лучших полузащитников Европы и мира.

Мы не хотим, чтобы клубы-покупатели выбивали какие-то скидки, потому что мы находимся в состоянии войны. Мудрик был примером, что мы достаточно сильны", – цитирует Палкина Evening Standard.

Шахтер хочет вывести цену Судакова на пик, а тогда продать. Но если у них не получится?